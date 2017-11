Brigachtal Erneuerungen für Feuerwehr hinten angestellt

Es wurden einige Ansätze produktbezogen umgebucht. Diese seinen gemäß Rechnungsamtleiter Harald Maute ergebnisneutral. Es hätte jedoch Veränderungen gegeben, die sich auf das Ergebnis ausgewirkt hätten, vor allem in den Bereichen Bauverwaltung, die nun zum Gebäudemanagement der Gemeinde gehört.

Das Seniorenzentrum erhielt eine präzisere Betitelung: Marbacherstraße 17, Marbacherstraße 19 für das bestehende Gebäude und Marbachsterstraße 21 für das Gebäude mit der Apotheke. Die Erneuerungen der Bodenbeläge, Jalousien und Fenster bei der Feuerwehr werden zunächst aus der Planung für 2018 rausgenommen. Es sei wichtig, erst mal eine gründliche Vor-Ort-Begehung durchzuführen und festzulegen, was alles zu welchem Preis gemacht werden muss.

Klengen und Kirchdorf sollen nun 2018 ebenfalls wie Überauchen mit einer neuen Straßenbeleuchtung ausgestattet werden. Die LED-Lampen würden langfristig einen großen Kostenvorteil bieten. Überall, wo neue Kosten entstehen, wird die Gemeinde diese sukzessiv aufgreifen. Diese werden dann einer iterativen Berechnung zu Grunde gelegt. Das bedeutet, dass die Kosten in Zusammenhang stehen, wenn sich diese also an einer Stelle erhöhen, erfolgt dies auch bei anderen.