Brigachtal Erfolgreiches Geschäft in Gemeinde

Nach intensivem Austausch im Rathaus besuchte Frei in Begleitung von Bürgermeister Schmitt und den Gemeinderäten das Unternehmen Brautgalerie Geli Bartler.

"Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch", begrüßte die Inhaberin Geli Bartler die Gäste und stellte ihr Unternehmen vor.

Vor über 30 Jahren habe sie begonnen, sich für Brautmode zu interessieren und schon bald Bräute auszustatten. Ihr Hobby sei zum Beruf geworden und heute beschäftigt sie insgesamt 19 Mitarbeiter, davon fünf Schneiderinnen.

Vor etwa zehn Jahren ist das Brautmodengeschäft von der Hauptstraße in die größeren Räume in der Gewerbestraße umgezogen. "Ein guter Standort", so die Einschätzung der Inhaberin. Von Brigachtal wolle sie, auch wenn die räumlichen Kapazitäten wieder nahezu erschöpft seien, nicht mehr in eine andere Gemeinde wegziehen.

Vom Angebot, das von Brautkleidern, Schuhen bis hin zu den zugehörigen Accessoires reicht, machten sich auch die Gäste bei einem kleinen Rundgang durch das Geschäft ein Bild.