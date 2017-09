Brigachtal Entwicklung östlicher Bereich

Brigachtal. In der Gemeinderatssitzung informierte die Gemeindeverwaltung über den aktuellen Stand zum Konzept der weiteren Entwicklung der Gemeinde. Auf dessen Grundlage soll der Schwerpunkt, insbesondere im gewerblichen Bereich, langfristig im östlichen Bereich der Gemeinde liegen. Heimische Firmen sollen die Möglichkeit haben, sich erweitern zu können. In Frage kommen würden auch eventuell neue Gewerbeflächen oberhalb des Sportplatzes Kirchdorf. Grundlage für die bauliche Weiterentwicklung sei der Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft (VGVS) Villingen-Schwenningen, zu der auch Brigachtal gehöre. Eine räumliche Abgrenzung, der in der letzten Gemeinderatssitzung benannten Fläche "Kreuzäcker", wurde 2016 bereits vorgenommen. Diese sei aber noch nicht "in Stein gemeißelt". Im nächsten Schritt stünde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Fachbehörden an.