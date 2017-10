Brigachtal Entwicklung im Osten umstritten

Brigachtal. Gut 350 Interessierte fanden sich in der Halle in Kirchdorf ein und hörten den geladenen Experten zu, die Details über die östliche Gewerbeentwicklung vorstellten. Die Gemeinde habe sich seit den 70er Jahren sehr gut entwickelt, so Bürgermeister Michael Schmitt, manchmal auch in rasantem Tempo. Es sei wichtig, attraktiv für alle Einwohner zu sein. Die Gemeinde habe viel für junge Familien und Senioren getan und müsse nun auch für die ansässigen Unternehmen attraktiv bleiben.

Entwicklungsfähig

Es sei seit zehn Jahren das Ziel, nach größeren und entwicklungsfähigen Gewerbestandorten zu finden. Ortsansässige Unternehmen würden sich gerne weiterentwickeln, könnten dies aber nicht, weil sie keinen Platz mehr haben. Deshalb habe es auch Abwanderungen gegeben.