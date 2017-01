Brigachtal Eltern plagt Sorge um Zukunft des Kindergartens

Zumindest Zweifel daran hegte eine Mutter, deren Kind noch nicht im Kindergarten Bondelbach in Überauchen seine Zeit verbringt. Sie hatte gar Sorgen, dass die Immobilien im Teilort einen herben Wertverlust erleiden, wenn der Kindergarten wegfallen würde. Was zwar nicht so geplant sei, doch habe man seitens der Eltern die Befürchtung, dass man das bisherige Gebäude noch totsanieren könnte. Denn eine Sanierung des Hauses in der Rathausstraße "im besseren Sinne" sei angedacht, weil sie laut Hauptamtsleiter Martin Weißhaar deutlich preiswerter sei. Maximal 900 000 Euro koste eine Generalsanierung des Hauses, das nach Gutachten eigentlich überhaupt nicht geeignet sei, weil die Dachkonstruktion nicht ausreichend sicher sei. Dem gegenüber stehe ein Neubau, der rund 1,4 Millionen Euro kosten würde.

Beim derzeit laufenden Architektenwettbewerb zur Gestaltung der Ortsmitte Überauchens habe man allerdings den Kindergarten ausgespart, monierte Veronika Sieber (Pro Brigachtal). Wenn sie eines Tages Kinder habe, wolle sie diese in einer passenden Umgebung aufwachsen sehen – und dazu gehöre ein schöner Kindergarten. Sie habe ernste Zweifel und Sorge, dass mit der "Lupenlösung", bei der die Architekten und Städteplaner den Kindergarten einbeziehen können (aber nicht zwangsweise müssen), ein Neubau gar verhindert würde.

"Wenn der Wettbewerb abgeschlossen ist – müssen wir uns dann an die vorgeschlagene Lösung halten und diese genau so verwirklichen, wie sie vorgestellt wird?", wollte sie wissen. Da Bürgermeister Michael Schmitt diese Frage nicht wirklich beantworten konnte, verlangte sie konsequent einen Neubau auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses Kranz. Der Kindergarten sei neben der Festhalle die letzte soziale Einrichtung im Teilort. Eine umfassende Gesamtlösung sei nur ein Neubau.