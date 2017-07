Brigachtal Eltern müssen tiefer in Tasche greifen

Im Zusammenhang muss aber berücksichtigt werden, dass die Betreuung des Nachwuchses quasi eine kollektive Aufgabe geworden und allein mit den Beiträgen lediglich zu 20 Prozent finanzierbar ist. Die Kommune schießt jährlich satte 700 000 Euro zu.

Von den in die Gemeinderatssitzung gekommenen Erzieherinnen wurde auf Anfrage erläutert, wie es sich verhält, wenn Eltern die festgelegten Sätze nicht (mehr) zahlen können. "In diesen Fällen springt die Kreiskasse ein. Meist werden die Beiträge ganz oder zu 75 Prozent übernommen", war zu hören. In den Kindertagesstätten Brigachtals kostet die Betreuung eines sogenannten Regelkindes ab dem 1. September monatlich 111 Euro. Für zwei- bis dreijährige Kinder werden 206 Euro erhoben, der ein- bis zweijährige Nachwuchs kostet 233 Euro. Werden Kleinstkinder unter einem Jahr in die Betreuung gegeben, sind monatlich 289 Euro fällig.