Brigachtal Einen Schritt näher an der Umgehung

Westphal stellte die neue Variante "Umfahrung Ost", die der Gemeinderat vor Jahresfrist bevorzugt hatte, vor. Dass wegen der Topographie teilweise erhebliche Einschnitte in die Landschaft nötig werden, um zumindest eine Längsneigung von weniger als zehn Prozent zu ermöglichen, müsse man wohl in Kauf nehmen. Bis zu 65 Meter Breite wird der Eingriff erfordern wegen der Anböschung. Von der Anhöhe Hochruck führt die geplante Ost-Westverbindungsspange über mehrere Knotenpunkte (unter anderem zwei Kreisverkehre, im Bereich Hilbengasse sowie der Siedlerstraße).

Auch der Anschluss an die Ost-West-Verbindungsspange sei ebenfalls ein (dreiarmiger) Kreisverkehr nötig, während der Anschluss an die L 178 mit einer T-Kreuzung erfolgen könne, so Westphal. Insgesamt sei die Umgehung so machbar, stellte sie fest.

Bernd Avermann beleuchtete den Umweltaspekt. Zunächst gab es eine sehr positive Überraschung: Durch den Rückbau der K 5743 wird das Kerngebiet Pfaffenholz im Naturschutzgroßprojekt Baar sogar aufgewertet. Dagegen werden die Natura 2000 Gebiete nur an wenigen Punkten berührt. Ob und welche Vogelarten direkt betroffen seien, müsse man anhand einer zu erstellenden Bestandsaufnahme kartieren, so Avermann. Betroffen seien allenfalls einige Landwirte, die im Gebiet Äcker besäßen. Acht Hektar sei dabei der Flächenverbrauch. Auch Avermann hält eine Realisierung des Vorhabens für vertretbar, zumal auch Lärmwerte sich sehr gut darstellten.

Gesamtkosten von 44,4 Millionen Euro erwartet

Dann gab es einen Blick auf die zu erwartenden Kosten, die so manchen kräftig schlucken ließen. Mit rund 44,4 Millionen Euro bezifferte Westphal zu erwartende Gesamtkosten – heutiger Stand.

Bürgermeister Michael Schmitt stellte erfreut fest, dass die Machbarkeit grundsätzlich gegeben sei. Auch Holzmüller zeigte sich recht angetan vom Entwurf.

Im März wird sich nun zunähst der Ortschaftsrat Marbach, anschließend der Stadtrat Villingen-Schwenningen mit der Umfahrung beschäftigen. Als letzte Instanz sei dann die Grundsatzentscheidung des Kreistags fällig. Damit sei das Vorhaben aber noch längst nicht abgesegnet. Da mit der L 178 auch eine Landesstraße betroffen sei, gelte es, die Planung in den vordringlichen Bedarf einzustufen. Wann nach Ausräumung aller Ungereimtheiten ein Bau erfolgen kann, steht somit in den Sternen – allerdings war Brigachtal noch nie so dicht dran.

Markus Rist (Bürgerinitiative Brigachtal) sieht das Ganze nur als Verlagerung des Verkehrs – "und wie schon bei der Umfahrung West werde ich auch hier dagegen stimmen, da alles auf dem Rücken der Landwirtschaft ausgetragen wird", polterte er. Josef Vogt (Pro Brigachtal) freute sich zunächst, dass sowohl Villingen-Schwenningen als auch der Kreis zunächst die Machbarkeitsstudie mit trugen. Die Landesstraße sei stark befahren, daher mache die Ortsumfahrung tatsächlich Sinn.

Entscheidung in Marbach und VS

Joachim Effinger (UB) fehlte die Einbeziehung der Bürger. Für ein solches Projekt müsse ein Bürgerentscheid getroffen werden. Lothar Bertsche (BB) stellte unmissverständlich dar, dass man sich entwickeln wolle – und dazu sei das der richtige Weg. Auch Theobald Effinger (CDU) sah eine Zukunftsgerichtete Planung, ohne die nichts passieren würde. Und auf den Punkt brachte es diesmal Veronika Sieber (PB): Sie gehöre zu den Wenigen im Gremium, die irgendwann etwas davon haben werde – aber sie sieht dies als wichtigen Entwicklungsschritt an.

Mit zwei Gegenstimmen wurde das Konzept weiter gegeben nach Marbach, Villingen-Schwenningen und Kreistag.