Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 15.15 und 20.30 Uhr laut Polizei in ein Wohnhaus im Gaisbergring eingebrochen. Brigachtal-Klengen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Unbekannten Zugang in das Wohnhaus. Im Gebäude betraten die Eindringlinge verschiedene Räume und erbeuteten beim Durchwühlen von Schränken und Schubladen Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Mit ihrer Beute verließen die Einbrecher das Haus wieder. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um Hinweise. Personen, die am Freitagnachmittag bis in die Abendstunden im Bereich des Gaisbergringes oder sonst im angrenzenden Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen unter Telefon 07721/60 10 in Verbindung zu setzen.