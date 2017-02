Brigachtal Einblicke in rechtliche Betreuung

Brigachtal. Zusammen mit dem Geschäftsführer des Vereins, Christian Müller-Heidt, gab er Rombach einen Überblick zur Tätigkeit des seit 25 Jahren als Betreuungsverein tätigen SKM, der auf dem Gebiet des Schwarzwald-Baar-Kreises annähernd 200 Personen auf der Grundlage des Betreuungsrechtes begleitet.

Gerade die vielen Details des Betreuungsrechtes waren es, die den Wahlkreisabgeordneten sehr interessierten. So sei ihm bisher nicht bekannt gewesen, dass knapp 80 Prozent der Betreuungen von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern getätigt werden. Es sind in der Regel Frauen und Männer, die sich am Ende einer meist sozial orientierten beruflichen Laufbahn in den Dienst des Vereins stellen. Dieser bereitet diese Personen auf das Amt einer gesetzlichen Betreuungsführung vor und begleitet sie fachlich. Dies ist schon deshalb notwendig, da die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr komplex sind und jeder Betreuungsfall sehr individuelle Anforderungen verlangt, berichtete Vogt.

In der Funktion eines sozialen Rechtsbeistandes nimmt die Betreuerperson definierte Aufgaben vom Betreuungsgericht für seinen "Schützling" wahr, die diese zusammen mit der anvertrauten Person zu dessen Wohl erledigt. Neben der treuhänderischen Vermögensverwaltung sorgt die betreuende Person dafür, dass die materiellen Ansprüche gegenüber den Sozialbehörden und der Versorgungskassen geltend gemacht werden. Darüber hinaus leisten die Betreuer in vielfacher Weise Beistand bei der Regelung der Wohnungsangelegenheiten, sei es in den eigenen vier Wänden oder bei der Unterbringung in einem Pflege- oder Altenheim.