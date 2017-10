Brigachtal Ein streitbarer Kritiker

Professor Klaus Ringwald (1939-2011) aus Schonach zählt zu den profiliertesten Bildhauern Deutschlands. Er schuf Plastiken für öffentliche und kirchliche Räume in ganz Europa, so etwa in Villingen: Der "Erzählende Brunnen" und die Portaltüren am Münster ist ein unverkennbares Zeichen seines Schaffens in der Region.

Ringwalds Arbeiten bringen auf eine ungewöhnlich offene und direkte Art gesellschaftspolitische Fehler und Mängel auf den Punkt, womit er sich nicht immer Freunde schuf. Seine Arbeiten schildern auch Zeitgeschichtliches und boten einem breiten Publikum Zugang zu seiner Kunst.

Nach seinem Tod trieb eine gemeinnützige Stiftung den Ausbau seines Ateliers zum Museum voran: Dort kann man Ringwalds Werdegang, Ideenschöpfung, Schaffensperioden nachspüren.