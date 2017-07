Brigachtal Ein Jahr gelungene Integration

Brigachtal. 13 Bewohner aus Syrien und Eritrea leben aktuell in dem Haus. Doch an diesem Sonntagmittag wähnen sich Passanten eher in einem Biergarten mitten in Deutschland. Aus den Lautsprecherboxen ist ein deutscher Stimmungsschlager zu hören.

Bürgermeister ist ebenfalls mit von der Partie

Bürgermeister Michael Schmitt nahm ebenfalls am Sommerfest teil und freute sich über das gute Zusammenleben mit den Flüchtlingen. Aktuell zählt Brigachtal rund 40 Menschen, die sich auf die Unterkünfte in den drei Gemeindeteilen verteilen.