Brigachtal Ein Erlebnis mit Orgel und Alphörnern

Carmen Jauch wurde in Rottweil geboren. An der Hochschule für Musik und Theater in München absolvierte sie den Studiengang Kirchenmusik, Konzertfach Orgel und Cembalo. Als Cembalistin tritt sie regelmäßig solistisch oder als Continuospielerin in Kirchenkonzerten sowie in ungewöhnlichen Besetzungen in verschiedensten Veranstaltungen auf. Seit Januar 2015 ist Carmen Jauch Kantorin an der Alpirsbacher Klosterkirche.

In dieser Funktion organisiert sie unter anderem die renommierten Alpirsbacher Klosterkonzerte. Ana Stankovic,ć die Horn und Alphorn spielt, ist eine international gefragte Dozentin, Interpretin, Pädagogin, Jurorin und Dirigentin, die in Villingen-Schwenningen lebt. Sie wurde in Belgrad in Serbien geboren, wo sie auch ihr Abitur am Musikgymnasium Mokranjac absolvierte. Sie war unter anderem Mitglied in Jugendorchestern in Berlin und Bayreuth und dem "Ensemble de Cor" in Luxemburg. Sie ist Hornlehrerin an der Musikschule Schramberg und Dozentin für Horn an der Musikakademie Villingen-Schwenningen.

In der Zentralschweiz geboren, studierte Martin Roos in seiner Geburtsstadt Luzern bei Jakob Hefti das Horn. An der scola cantorum basiliensis lernte er Naturhorn bei Thomas Müller. Martin Roos ist heute freischaffend tätig als Kammermusiker und Gast bei führenden Ensembles der alten Musik wie dem Freiburger Barockorchester, les Amis de Philippe, l`Orchestre des Champs- Elysées und capriccio basel.