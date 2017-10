Brigachtal Ehrenamtliche nehmen Auszeit

Brigachtal. Der Besuchsdienst von St. Martin in Brigachtal wandelte auf historischen Spuren in Bräunlingens Kirchen- und Stadtgeschichte. Der Besuchsdienst ist ehrenamtlich das Jahr über unterwegs für Neubürgerbegrüßung, Kranken- und Gratulationsbesuch älterer Jahrgänge und Familienjubiläen. Einmal im Jahr finden sie Zeit für sich selbst. Elf nahmen am traditionellen Jahresausflug teil. Eingeladen hatte das Leitungsteam des Besuchsdienstes, Roswitha Gräble und Ursula Gut ins beschauliche Bräunlingen.