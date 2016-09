Brigachtal Die Gemeinde steht auch in diesem Herbst wieder in kultureller Blüte

Mit größter Sorgfalt stellte Vogt, der maßgeblich an der Auswahl der Künstler beteiligt ist, Zeitungsartikel und Texte der letzten 25 Jahre in diesem Buch zusammen. "Denn was nicht festgehalten wird, hat nicht stattgefunden". Am Sonntag, den 11. September beginnt die Veranstaltungsreihe und wird mit einer Messfeier um 10 Uhr durch den Martinschor in der Kirche St. Martin eröffnet. Damit wird ein Zeichen gesetzt, denn auch vor 25 Jahren prägte die heimische Musikgruppe die Wiedereröffnung musikalisch. Am 25. September zeigt das Querflötenquartett "L’Arte dei Flauti" um 18 Uhr, welchen Zauber Flöten entlocken können. Angesichts der wachsenden Zahl von Geflüchteten und Hilfesuchenden wird am Freitag, 30. September, um 19 Uhr im Rathaus die Plakataustellung "Weltoffenheit-Willkommen" eröffnet. Insgesamt 42 Motive weisen unter anderem auf gesellschaftliche Missstände sowie auf Beispiele gelunger Aufnahmen von Geflüchteten.

Im Rahmen der Ausstellung finden einen Monat lang Vorträge im Rathaus zum Thema "Flüchtlingsintegration in Kommunen" statt. Die nächste Besonderheit im kulturellen Herbst Brigachtal stellt das Gebäudegroßprojekt "Heimat im Licht" dar. Am Abend des 7. Oktobers wird das Werk- und Vereinshaus in ein besonderes Licht gerückt – bewegende und stehende Bilder werden auf die große Fläche des Gebäude projiziert. Die Lichtillumnation wird mit musikalisch durch eine Band aus Villingen unterstützt. Für Verpflegung sorgt die Landjugend Brigachtal.

Die Lichtnacht ist nicht nur ein "nie dagewesener Abend", sondern kommt auch einem gemeinnützigen Projekt zugute – die Erlöse des Abends werden gespendet. Bereits 2012 lieferte das Mundharmonika Quartett "Harmonicamento" einen tollen Auftritt, der am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche St. Martin in Erinnerung gerufen wird. Frauen haben eine ganze Menge zu erzählen, ebenso wie das schwäbische Frauenduo "Dui do on de sell". Den Kabarettabend am 14. Oktober, 20 Uhr, in der Festhalle Kirchdorf organisiert der Förderverein des SV-Überauchen, der auch für den Kartenvorverkauf verantwortlich ist. Das Blech- und Holzkonzert am 15. Oktober vereint Horn und Saxophon.