Brigachtal Das pure Klangerlebnis

Brigachtal. Die neun Frauen und vier Männer schafften es, ihre Stimmen eindrucksvoll zu gefühlt gesungenem Gebet zu vereinen. Die sanften nonverbalen Absprachen zwischen den Sängerinnen und Sängern ohne Dirigent waren beeindruckend.

Sie brachten ihr umfassendes Repertoire "engelsgleich" vier- bis achtstimmig vor. Die geistlichen Klänge hallten sehr schön wider von den Wänden der altehrwürdigen Kirche.

Zuerst erfolgte von einem der der bedeutendsten Komponisten und Kapellmeister der Renaissance, Orlando di Lasso, der von 1532 bis 1594 lebte, das Werk "Beati Pauperes Spiritu". Danach waren "Tribularer" und "O vos omnes" an der Reihe, die 15. und 11. Motette aus Sacrae Cantiones, 1. Buch von Carlo Gesualdo (Don Carlo Gesualdo da Venosa), der am 8. März 1566 in Venosa geboren wurde und am 8. September 1613 in Gesualdo, Provinz Avellino starb. Er war ein italienischer Fürst und Komponist.