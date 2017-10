Brigachtal Das nächste Forstjahr ist verplant

Es gibt zwei Waldbestände in der Gemeinde, etwa drei Hektar, die aufgeforstet werden müssten. Dort stehen viele Fichten, die an die Umgebung nicht so gut angepasst seien. Erle und Eiche, die anpassungsfähiger sind, werden neu gepflanzt.

Die geplanten Durchforstungen würden am Moosweg zwischen Überauchen und Pfaffenweiler stattfinden, angrenzend an das Plattenmoos.

Die Betriebsplanung für 2018 wurde einstimmig beschlossen.

Ende Oktober steht noch eine Zwischenrevision an, um nach fünf Jahren einen Zwischenstand der zehnjährigen Planung aller Maßnahmen im Forstgebiet wiedergeben zu können.

Wenn Flächen in ihrem derzeitigen Zustand beschrieben werden und festgelegt wurde, wie einzelne Teilflächen aufgewertet werden sollen, ist die Basis für die Berechnung der Ökopunkte gelegt. Umso höher eine Fläche aufgewertet werden kann, desto mehr Ökopunkte können erzielt werden. Wenn beispielsweise eine zuvor bebaute Fläche renaturiert wird, erhält sie mehr Ökopunkte als wenn ein freies Feld bebaut wird.