Brigachtal Da kommt Fußballfreude auf

Brigachtal-Überauchen. Jugendleiterin Sabine Benz hatte eine Menge an spannenden Spielen zusammen getragen. Da wurde gedribbelt, mit dem Fußball Minigolf gespielt oder es wurden Stangen umkurvt. Verschiedene Zielübungen brachten Punkte, im Kleinen wie im großen Tor. Dort galt es, das in acht gleichgroße Vierecke geteilte Tor dort zu treffen, wo es viele Punkte gab – also hauptsächlich in den Winkel – rechts oder links. Gerade hier gab es unter den jungen Fußballfreunden regelrechte Wettbewerbe.

Selbst nachdem eigentlich alle Spiele beendet waren, bekam man einige der Jungs von diesem Trainingsgerät kaum weg. Immer wieder mussten die übereifrigen Jungs und Mädels auch zum Trinken animiert werden, herrschte doch eine enorme Wärme von deutlich jenseits der 30 Grad – und ein Großteil der Spiele fand im grellen Sonnenschein statt. Einige Eimer mit Wasser wurden dazu missbraucht, den Kopf zur Abkühlung hineinzustecken. Knapp 20 Jungen und Mädchen sorgten dafür, dass es auch den Helfern um Sabine Benz nicht langweilig wurde – so viele Kinder sind schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe, war man sich sicher. Allerdings, so die Jugendleiterin, hatte man damit gerechnet und so hatten auch die Erwachsenen jede Menge Spaß dabei.

Am Ende der Aktion wurde zwar ausgewertet, ohne jedoch eine ausgesprochene Siegerehrung durchzuführen – dafür gab es für jeden Teilnehmer oder Helfer noch Getränke und Grillwürste.