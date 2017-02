Brigachtal Buntes und witziges Programm

Brigachtal. Am morgigen Samstag um 20 Uhr lädt der FC Brigachtal zum zweiten Mal als Vereinsverbund zum beliebten Lumpenball in die Turn- und Festhalle in Kirchdorf.

Ein buntes und witziges Bühnenprogramm haben die Vereinsmitglieder vorbereitet. Musikalisch umrahmt wird der Abend wie auch in den vergangenen Jahren von der Tanzband "Piccolos". Die verschiedenen Abteilungen und Mannschaften des Vereins haben Beiträge vorbereitet und die Garde Villingendorf wird den Brigachtalern einen Besuch abstatten.

Auch die Damengymnastik unter der Leitung von Anna Merkle zeigt einen Beitrag, ebenso die B-Jugend mit Serge Bartler, die A-Jugend mit Jedediah Bartler, die LTG unter der Leitung von Anette Glunk. Nicole Haag und Janin Gaiselmann haben mit den Aktiven etwas einstudiert, Andreas Bölling mit der Alten Garde. Die Ansagen zwischendurch machen Thomas Kuss und Andy Bucher, für die Gesamtorganisation war Michael Schleicher zuständig. Für Ton und Technik sorgen Christian Käfer und Marco Kauschwitz, für die Gestaltung der Bühne Michael Schleicher und Michael Weißhaar. Karten sind noch im Vorverkauf zum Preis von sieben Euro bei Neukauf Weissmann, Getränke Oberföll in VS-Marbach und in der Postfiliale Bölling in Brigachtal erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 7,50 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.