Brigachtal Buntes Spektakel zum Jubiläum

Brigachtal. Der Singkreis St. Martin bietet zum Jubiläum ein tolles Programm am Sonntag, 26. November, 18 Uhr, unter dem Motto "Im Puls der Zeit – Zeitimpulse". Seit 25 Jahren besteht der Singkreis St. Martin in Brigachtal. Im Rahmen des Kulturellen Herbstes laden die Akteure zum Konzert in die Allerheiligenkirche ein. Die Leitung hat Simone Schweizer.