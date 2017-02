Brigachtal Bürgermeister-Vampir rückt nur ungern Rathausschlüssel raus

Für die Kinder war schon frühmorgens Remmidemmi in der Schule und den Kindergärten angesagt, bis sie dann von den Narren mit viel Hoorig-miau befreit wurden. "Die Schüler sind befreit, jetzt geht’s am Rathaus weiter", verkündete der kommissarische Leiter der Narren, Markus Schultis, in der Grundschule.

Begleitet von der Narrenmusik des Musikvereins machten sich einige Schüler und die Narren bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen auf den Weg zum Rathaus. Dort lag schon der Narrenbaum bereit, der dank einiger starker Helfer und unter fachmännischer Anleitung des ehemaligen Zunftmeisters Jürgen Häßler blitzschnell aufgerichtet war. Die Narren hatten es aber vor allem auf den Rathausschlüssel abgesehen.

Im Rathaus herrscht eine äußerst gespenstische Atmosphäre