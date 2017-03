Brigachtal Bürgerbörse: Neues Angebot auf der Internetseite

Aber auch wer etwas verloren hat oder das Haustier vermisst, kann nun auf der Internetseite der Gemeinde unter der Rubrik Fundsachen/Fundtiere nachschauen.

Wer etwas veröffentlichen möchte, kann sich bei Christine Schafbuch, telefonisch unter 07721/29 09 34 oder per E-Mail unter christine.schafbuch@brigachtal.de melden. Bei Fragen rund um Fundsachen kann man sich direkt an Christine Costa, Telefon 07721/29 09 50, christine.costa@brigachtal.de und bei Fundtieren an Yvonne Roth, Telefon 07721/29 09 28, yvonne.roth@brigachtal.de wenden.