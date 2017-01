Brigachtal Brigachtal steht auf gutem Fundament

Auch das Event "Heimat im Licht", initiiert von Gebhard Effinger und Harald Maute hob er lobend hervor. Große Projekte wie der Neubau der Kita Froschberg, Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung Überauchen sowie der Abriss des Gasthauses Kranz und die Sanierung der Rathausstraße, die Erschließung des kleinen Gewerbegebiets Haldenäcker, eine Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße und das Neubaugebiet Bromenäcker seien alle im Jahr 2016 umgesetzt worden.

Doch auch weiterhin gelte es, die Gemeindeentwicklung fest im Blick zu haben, meinte Schmitt. Zwar wolle er tragische Ereignisse nicht ausblenden und erinnerte an den Anschlag in Berlin, die Kriegswirren in der Welt sowie den verheerenden Großbrand auf dem Stellenhof in dieser Woche.

Doch auch ein kleines Licht im Raum könne schon für viel Helligkeit sorgen, sagte Schmitt. "Meines Erachtens können wir in Brigachtal auf ein sehr erfreuliches Jahr 2016 zurückblicken, und das sollte uns auch Auftrieb geben, motiviert, engagiert und mit viel Zuversicht in die kommende Zeit zu blicken", so Schmitt weiter.

Zwar hätten die Investitionen in die Infrastruktur, in die bestens ausgestatteten Kindertagesstätten, die Grundschule mit ihren Ganztagesangeboten, in den Bau des Glasfasernetzes, die Erweiterung des Seniorenzentrums und die Ortskernsanierung Überauchen ihren Preis. Doch damit sorge die Gemeinde auch weiterhin für den Erhalt der Attraktivität des Ortes für seine Bürger.

Welche Bedeutung strukturiertes Entwickeln einer Gemeinde haben kann, darauf ging der Gastredner des Abends, Gunter Kölz, Städteplaner und Dozent an der Fakultät Stadtplanung und Architektur Stuttgart für das Fachgebiet "Städtebau und Verkehr" ein.

Danach wurden wieder zahlreiche Ehrungen an Brigachtals verdiente Bürger verliehen. Für 50- und 75-maliges Blutspenden erhielten elf Bürger Ehrennadeln.

Für besonderes ehrenamtliches Engagement erhielt Dieter Cielenga die Ehrennadel in Silber. Brita Krebs und Günter Schneckenburger nahmen die Ehrennadel in Gold entgegen und Joachim Schaaf wurde für seine sportlichen Leistungen ausgezeichnet.

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten die Bürger beim Stehempfang ausreichend Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, sich über die anstehenden Projekte auszutauschen und auf das neue Jahr anzustoßen. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte der Musikverein Brigachtal.