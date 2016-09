Brigachtal Brigachtal in kultureller Blüte

Die Lichtnacht ist nicht nur ein "nie dagewesener Abend", sondern kommt auch einem gemeinnützigen Projekt zugute – die Erlöse des Abends werden gespendet. Bereits 2012 lieferte das Mundharmonika Quartett "Harmonicamento" einen tollen Auftritt, der am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche St. Martin in Erinnerung gerufen wird. Frauen haben eine ganze Menge zu erzählen, ebenso wie das schwäbische Frauenduo "Dui do on de sell". Den Kabarettabend am 14. Oktober, 20 Uhr, in der Festhalle Kirchdorf organisiert der Förderverein des SV-Überauchen, der auch für den Kartenvorverkauf verantwortlich ist. Das Blech- und Holzkonzert am 15. Oktober vereint Horn und Saxophon.

Die "etwas andere Tonmalerei", wie Vogt das Doppelkonzert mit dem Oberndorfer Hornquartett und Saxophonquartett "Sax wie’s isch" beschreibt, ist um 20 Uhr in der Kirche St. Martin zu hören. Der traditionelle Kilbilgsonntag, Kunst im Rathaus "Weltoffenheit-Willkommen", Hammellauf und Unterhaltung schmücken den 16. Oktober ab elf Uhr aus.

Der "Laetitia Chor" hat mit Gospel angefangen und nun das Repertoire "auf verschiedene Weise" ausgebaut. Die Weiterentwicklung präsentiert der Chor am 23. Oktober um 18.30 Uhr in Kirche St. Martin. Am Sonntag, 6. November, feiert der Martinschor in der Allerheiligenkirche um 10 Uhr das Pfarreipatrozinium.

Der Abschlussgottesdienst am 13. November in der Kirche St. Martin wird musikalisch durch das "Stubenmusikensemble" begleitet. Im und um das Heimatmuseum findet am Wochenende, 12. und 13. November, der Adventsbasar statt. Am 26. November tritt der Gospelchor "Voices of Joy" um 19 Uhr in der Allerheiligen auf.

Zur Adventszeit stimmt am 4. Dezember um 18 Uhr ein Kirchenkonzert in der Allerheiligenkirche ein. Und einen Hauch von russischer Weihnacht bietet der Ural Kosaken-Chor am 22. Dezember um 18.30 Uhr in der Allerheiligenkirche.