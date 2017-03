Brigachtal Brigachtal erhält weitere Fördermittel

Brigachtal. Der positive Förderbescheid von Minister Peter Hauk sei vor wenigen Tagen im Rathaus eingegangen, teilt das Hauptamt in einem Schreiben mit. Bewilligt wurde im kommunalen Bereich ein Förderbetrag über 5160 Euro für die planerische Begleitung durch ein Fachbüro für weitere investive Projekte. Damit habe die Gemeinde Brigachtal die Grundlage für weitere kommunale Projekte in den Ortskernen von Klengen und Kirchdorf. Für ein großes privat-gewerbliches Renovierungs- und Erweiterungsprojekt wurden aktuell gar 200 000 Euro vom Ministerium bewilligt.

Zum Hintergrund: Das ELR beinhaltet als Infrastrukturprogramm für den ländlichen Raum die Förderschwerpunkte "Wohnen", "Grundversorgung", "Arbeiten" sowie "Gemeinschaftseinrichtungen". Unterstützt werden kommunale wie private beziehungsweise gewerbliche Projekte.

In Überauchen greife aufgrund des dortigen Landessanierungsprogrammes allerdings nur der Förderschwerpunkt "Arbeiten". In der Vergangenheit waren aus dem ELR neben gewerblichen Projekten vor allem auch kommunale Projekte in Kirchdorf wie die Baureifmachung des Neubaugebietes Ob dem Dorf II, die Hallenumfeldgestaltung und die Baureifmachung des Areals für das Seniorenzentrum gefördert worden.