Brigachtal Brandursache weiterhin ungeklärt

Brigachtal. Aus den verbrannten Überresten der Stallung steigt auch am gestrigen Nachmittag noch immer leichter Rauch auf.

Gerhard Roller und seine Kollegen von der Kriminaltechnik der Polizei in Villingen verschaffen sich einen ersten Eindruck über die Ausmaße des Großbrandes, der am Mittwoch gegen 5 Uhr auf dem Stellenhof in Klengen ausgebrochen war.

Sachverständiger soll den Vorfall aufklären