Brigachtal Brandschutt entzündet sich

Brigachtal. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand auf dem Aussiedlerhof Stellenhof. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Brand eines Fahrsilos auf dem Stellenhof. Die Feuerwehr Brigachtal rückte sofort mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle aus. Vor Ort fand man ein Fahrsilo vor, in dem der Schutt des Großbrands vom Januar gelagert war. Dieser hatte sich nun entzündet und Rauch sowie Flammen waren zu sehen.