Brigachtal Brand in Klengen: Tiere sterben in den Flammen

Gegen 5 Uhr war das Feuer in einem großen Stall in der Römerstraße ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei wenig später am Brandort eintrafen, standen große Teile des Gebäudes bereits in Flammen.

Unverzüglich drang man in den Stall ein und versuchte, die dortigen Tiere zu retten – dies gelang jedoch nur teilweise – immer wieder stürzten Gebäudeteile ein und sorgten für Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte zwar einige Rinder und Kälber gerettet werden, ein Teil verendete trotz der großen Anstrengungen seitens der Einsatzkräfte jedoch

offenbar.

Die Feuerwehren aus Brigachtal und Villingen, die von der Führungsgruppe unterstützt wurden, musste anschließend lange Zeit hilflos mit ansehen, wie das Gebäude ein Raub der Flammen wird, da die schwierige Wasserversorgung schnelle und erfolgreiche Löschmaßnahmen verhinderte. Zudem gefroren einige Leitungen immer wieder zu. Erst nach geraumer Zeit konnten über mehrere Rohre Wasser abgegeben werden, zum diesem Zeitpunkt war der Stall jedoch nicht mehr zu retten, er stürzte größtenteils ein.