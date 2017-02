Brigachtal Blick auf Punkte des Ökokontos

Horst Dietrich informierte über die verschiedenen Möglichkeiten. Konkret wurde sein Mitarbeiter Michael Hevart. Er hatte auf der Gemarkung nach Möglichkeiten gesucht und war auch fündig geworden. Unter anderem präferierte er die Umwandlung von Fett- in Magerwiesen durch Verzicht auf Düngung. Was wiederum Landwirt Markus Rist (Bürgerinitiative Brigachtal) zu der Bemerkung verleitete, dass man dann aber wohl keinen Landwirt finde, der diese Wiesen bearbeite. "Doch – wir sind sogar in sehr ernsthaften Gesprächen mit den entsprechenden Landwirten und zum Teil bereits kurz vor der Umsetzung der Maßnahmen", bekam er als Antwort. Kleines Manko – die Maßnahmen müssten über einen Zeitraum von 25 Jahren durchgeführt werden. Am Beispiel einer Fettwiese mit 3400 Quadratmetern zeigte er auf, wie die Umwandlung stattfindet und was diese Maßnahme als Finanzausgleich die Gemeinde in 25 Jahren kostet. Rund 3900 Euro wären das in diesem Fall, was ein Landwirt als Landschaftspflegekosten erhalte.

Fettwiesen könnten in Magerwiesen umgewandelt werden

Insgesamt stellte Hewart ein Ökokonto von 2,6 Millionen Ökopunkten vor, das durch entsprechende Maßnahmen an insgesamt 15 Standorten mit einer Fläche von rund 240 Hektar erreicht wird. Da würde beispielsweise der Fichtenwald im Eggwald umgewandelt in einen standortgerechten Feuchtwald oder eine stark gedüngte Fettwiese in eine Nasswiese oder eine Magerwiese. Würden dann noch bestimmte Tier- und Pflanzenarten festgestellt, würde das das Ökokonto weiter anwachsen lassen.

Man könne diese Punkte auch verkaufen – was aber nicht auf Gegenliebe stieß. Einstimmig folgte der Gemeinderat der Empfehlung zur Einrichtung des Ökokontos.