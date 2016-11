Brigachtal "Blasmusik als Mehrgenerationenprojekt"

Der Musikverein Brigachtal war in diesem Jahr Ausrichter der Traditionsveranstaltung, zu der die verdienten Musiker aus den 68 Mitgliedskapellen jährlich eingeladen werden. Vorsitzender Udo Fünfschilling begrüßte die Gäste. Kurzweilig gestaltete sich das Programm, in der die Gründungskapelle des Musikvereins Brigachtal in der ersten Stunde eine dominante Rolle hatte. Zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Klengen hatte sich die von Markus Färber geleitete Formation im vergangenen Jahr gegründet und spielte auf.

Auch Bürgermeister Michael Schmitt begrüßte als Hausherr die vielen Musiker und informierte über das Leben in der Gemeinde. Auch der wiedergewählte Präsident des Blasmusikverbandes wies auf die Jubilartreffen als Indikator für die Fortsetzung der Arbeit in die nächsten Generationen hin, die "Blasmusik als Mehrgenerationenprojekt" mit stabilen Mitgliederzahlen.

Mit dem Verbandsjugendblasorchester und auch mit dem seit fast zehn Jahren bestehenden Seniorenblasorchester wurden im Verband zwei auf hohem Niveau stehende Orchester gegründet. Beide Kapellen feiern im kommenden Jahr bereits ein kleines Jubiläum.