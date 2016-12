Brigachtal Besucher können sich "Dezemberträumen" hingeben

Dieses Jahr will der Verein die musikalische Bandbreite seiner Jugend- und Vereinsarbeit präsentieren und bietet unter anderem den Jüngsten im Verein, den AkkordiKids unter der Leitung von Robin Schmidt und dem Jugendorchester unter der Leitung von Mario Nortmann, eine Plattform, um das Gelernte der Öffentlichkeit vorzutragen. Doch auch die Mundharmonika-Spielgruppe (Leitung: Birgit Käfer) und die Älteren im Verein, die PhanTasten (Leitung: Mario Nortmann) waren wieder fleißig und haben weihnachtliche Stücke einstudiert.

Balladen, beschwingte Weihnachtsmusik und zart-melancholische Melodien gibt’s vom ersten Orchester unter der Leitung von Sabine Kölz an diesem Abend zu hören. Ein musikalisch umrahmter Jahresrückblick in Bildern soll an das ereignisreiche und erfolgreiche Vereinsjahr erinnern. Und auch der Nikolaus stattet der Veranstaltung einen Besuch ab.

"Freuen Sie sich auf ein paar stimmungsvolle Stunden in weihnachtlich-geschmücktem Ambiente", lädt der Akkordeonverein ein.