Brigachtal Besucher erleben ganz Besonderes

Schubert ist bereits mit elf Jahren Sopransolist

Lichtental, eine Vorstadt Wiens, ist der Geburtsort von Franz Schubert. In der Lichtentaler Pfarrkirche erhielt Schubert ab 1805 seinen ersten musikalischen Unterricht. Dort hat er seit seinem achten Lebensjahr im Chor mitgesungen. Mit elf Jahren war er schon Sopransolist und auch an der Orgel und mit seiner Violine hat er bereits frühzeitig in den Gottesdiensten mitgewirkt. Die G-Dur-Messe gehört heute zu Schuberts meistaufgeführten kirchenmusikalischen Werken. Sie wurde vom Martinschor erstmals im Jahre 1994 unter der Leitung von Theo Steiert innerhalb eines Kirchenkonzertes in der St. Martinskirche aufgeführt.

Mit dem "Abendlied" von Josef Rheinberger wurde dem verstorbenen Ehrendirigenten Theo Steiert gedacht, der von 1960 bis 2000 Chorleiter war und an dessen Wirken in Brigachtal Pater Philipp Weißhaar in seinem Nachwort würdig erinnerte. In seine Dankesworte schloss er die heutige Chorleiterin Baiba Urka für die gelungene musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes ein. Diesen schlossen sich die Gottesdienstbesucher mit anerkennendem Applaus an.

Männerschola begleitet Vesper

Pfarrer Dominik Feigenbutz feierte am Ende des Hochfestes eine Vesper, die von der Männerschola des Martins­chores, geleitet von Andrea Grasmeyer, musikalisch begleitet wurde.

Mit Weihnachtsliedern und -chören verschiedener Komponisten wird der Martinschor am ersten Weihnachtsfeiertag den Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Allerheiligenkirche umrahmen.

Wer im Martinschor mitsingen möchte, ist im Chor willkommen. Die Chorprobe findet montags ab 20 Uhr im Pfarrzentrum statt.