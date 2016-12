Brigachtal Beschwingter Abend mit Premiere

Während der anschließenden Pause hielt der Musikverein im Martinssaal Speisen und Getränke bereit. Anschließend betrat das große Orchester in Besetzung mit Harfe, Kontrabass und Akkordeon zusammen mit Dirigent Volker Rückert den Altarraum und vermittelte mit dem ersten Stück "To a new dawn" von Philip Sparke eine ganz eigene Stimmung. Wie es auch im Programmheft geschrieben stand: "Das Ende eines Jahres ist gleichzeitig auch der Beginn eines neuen, mit all seinen Ungewissheiten und spannenden Momenten sowie Herausforderungen der Zukunft." Das Stück bildete den passenden Auftakt für dieses Konzert am Jahresende.

Mit "Largo", dem zweiten Satz aus der Symphonie Nummer neun "Aus der neuen Welt" von Antonin Dvoák kamen Melodien zum Tragen, die endlose Ferne und die Weiten der Prärie darstellten. Beim dritten Stück des Abends überreichte Volker Rückert den Taktstock an Christine Wigant, Leiterin des Jugendorchesters. Sie legte Anfang November ihre Prüfung nach der Dirigentenausbildung an der Bundesakademie in Staufen ab und hatte nun zum ersten Mal die Gelegenheit, das große Orchester bei einem Auftritt zu dirigieren. "Ich habe Christine Wigant vor zwei Jahren angesprochen und gefragt, ob sie nicht Interesse am Dirigieren hätte. Schnell zeigte sich ihr großes Talent", erklärte Volker Rückert dem Publikum. Er sei stolz darauf, ihr Mentor zu sein und dankte ihr für ihr Engagement mit dem Jugendorchester und als Klarinettistin im großen Orchester.

Stück der Abschlussprüfung erhält viel Applaus vom Publikum

Das Stück "Schmelzende Riesen" von Armin Kofler war Teil ihrer Abschlussprüfung und wurde nun auch dem Publikum in Brigachtal vorgetragen, das der 31-Jährigen mit viel Applaus gratulierte. "Der Magnetberg" von Mario Bürki, "Cinderellas Tanz" von Karl Svoboda und "Highlights from Riverdance" standen als weitere Stücke unter der Leitung von Volker Rückert im Programm und bildeten einen fulminanten Abschluss.

Einen beschwingt-weihnachtlichen Ausklang des Konzertabends bildete die Zugabe. "Winterwonderland" in der Bigband-Version entließ die Konzertgäste mit einer fröhlichen und weihnachtlichen Stimmung in den Sonntagabend.