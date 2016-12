Brigachtal Bauernschwank spielt in einem alten Dorf

Über Moral und Sitte seiner Pfarrei zu wachen, das hat sich der neue Pfarrer Baptist Heinzinger auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt wird er dabei von den drei Honoratioren, Bürgermeister Simon Hilgermoser, Wagnermeister Quirin Riedlechner und Bäckermeister Peter Sollbeck, die ihrer Berufung als Sittenwächter gerne nachkommen.

Doch von wem kommen das Päckchen Liebesbriefe und ein Hochzeiter, der plötzlich aus dem Schwäbischen auftaucht? Und was wird aus Franzis Liebschaft mit dem Lehrer Furtner, die ja gar nicht standesgemäß ist? Die Zuschauer beim Weihnachtstheater werden all das in Erfahrung bringen.

Mit insgesamt 13 Rollen bereiten die Schauspieler derzeit ihr größtes Stück vor. Volker Hirt als Bürgermeister und Großbauer Simon Hilgermoser, Katrin Ehlert als dessen Frau Urschi, Tracy Huber als dessen Tochter Franzi. Michael Kuss spielt Wagnermeister Quirin Riedlechner, Lisa Eichkorn ist in der Rolle von Riedlechners Tochter Mariann, Christof Baumann ist Bäckermeister Peter Söllbeck, Michael Häßler in der Rolle des Lehrers Martin Furtner. Desiree Klatt spielt die Großkäsereibesitzerin Babette Schwälble und die Dienstmagd Vroni, Thomas Kuss Schwälbles Sohn Jakob. Rico Knothe, der auch die Regie führt schlüpft dieses Jahr in die Rolle des Bezirksarztes Dr. Gerner und Tino Voigt ist Pfarrer Baptist Heinzinger. Unterstützt werden sie außerdem von der Souffleuse Corinna Mangold.