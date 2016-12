Brigachtal. Die Theatergruppe des Musikvereins spielt am Montag, 26., und Mittwoch, 28. Dezember, um 19.30 Uhr in der Halle in Klengen den Bauernschwank "Die drei Dorfheiligen" von Max Real und Max Ferner. Das Stück spielt in einem badischen Dorf zur guten alten Zeit. Über Moral und Sitte seiner Pfarrei zu wachen, das hat sich der neue Pfarrer Baptist Heinzinger auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt wird er dabei von drei Honoratioren, die ihrer Berufung als Sittenwächter gerne nachkommen. Doch von wem kommen das Päckchen Liebesbriefe und ein Hochzeiter, der plötzlich aus dem Schwäbischen auftaucht? Und was wird aus Franzis Liebschaft mit dem Lehrer Furtner, die ja gar nicht standesgemäß ist? Die Zuschauer beim Weihnachtstheater werden all das in Erfahrung bringen. Mit 13 Rollen bereiten die Schauspieler derzeit ihr größtes Stück vor. Das diesjährige Weihnachtstheater ist inzwischen die achte Produktion unter der Regie von Rico Knothe. Karten sind im Vorverkauf bei Neukauf Weissmann und bei der Postagentur in Brigachtal erhältlich.