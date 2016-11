Brigachtal Austauschen beim Bürgerworkshop

Das Flurneuordnungsverfahren verursacht Kosten von rund zwei Millionen Euro, wobei 1,4 Millionen in den Wegebau fließen. Das Verfahren wird mit 77 Prozent aus Mitteln der EU, des Bunds und Lands bezuschusst. Der Eigenanteil, den sich die Eigentümer und Gemeinde aufteilen beträgt etwa 466 000 Euro, die Gemeinde trägt 300 000 Euro für die kommenden Maßnahmen, knapp 52 000 Euro wurden bereits in die Sanierung der Brücke am Totenweg (Gesamtkosten rund 204 000 Euro) investiert.

Der Plan wird in Kürze im Rathaus ausliegen, außerdem besteht in einem Bürgerworkshop am Donnerstag, 1. Dezember, ab 20 Uhr in der Halle in Überauchen für Interessierte Gelegenheit zum Austausch. Auch mit den Eigentümern laufen die Gespräche weiter. Im März soll der Antrag an die Genehmigungsbehörde gehen, die dann über die Fördergelder entscheidet. Baubeginn für die Maßnahmen wäre 2018.