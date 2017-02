Brigachtal Ausstellungen bereiten viel Freude

Berthold Schuler, der das Bildungswerk zusammen mit Wilfried Wegener und Norbert Strehl im Jahr 1973 gründete, ist auch heute noch regelmäßig im Einsatz, organisiert Exkursionen, Wanderungen und Fahrten zu Veranstaltungen wie beispielsweise zu den Passionsspielen im elsässischen Maseveaux am 2. April und wird nun wie auch Birgit Käfer, Gabriele Kneißle und Antonia Wittlinger versuchen, einen Nachfolger für Ursula Hollas zu finden. "Wir brauchen dringend jemanden, der die Homepage pflegt", sagte Birgit Käfer. Denn jeder im Team habe seine Tätigkeitsschwerpunkte. Nach Villingen sei das Bildungswerk St. Martin Brigachtal-Marbach eines der blühendsten in der Region. Sehr beliebt seien die Sportangebote, Reisen, Computerkurse und Diavorträge. Die umfassenden Aufgabenbereiche von Ursula Hollas nun einfach so zu übernehmen sei schwer. Mit zwei Personen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, sind nun Treffen geplant.