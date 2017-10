Brigachtal Aquarellmalerei im Rathaus ausgestellt

Diese 36. Ausstellung, die bereits seit 1999 Tradition ist im Rathaus, wurde von Annette Hengstler eröffnet, die der Künstlerin eine besondere Leidenschaft für die Kunst attestierte.

Hauchzarte Blumenbilder, aber auch Werke in kräftigen Farben strahlen Lebendigkeit und Tiefe aus, lobte Hengstler. "Schön, dass sie schon seit vielen Jahren so intensiv dran bleiben", richtete sie ihre Worte an Brusch, die bereits seit 25 Jahren Kurse in der Volkshochschule besucht.

Damals habe sie eine Ausstellung von Aquarellbildern gesehen, sie die so beeindruckte, dass sie diese Kunst selbst erlernen wollte. Auch schon als Kind und Jugendliche habe sie sehr gerne gezeichnet und so die Gelegenheit gehabt, ihre Begeisterung für die Kunst zu Papier zu bringen. Ihr Dozent Norbert Schmitt kam zur Vernissage und betonte, dass in Ingeborg Bruschs Bildern eine starke Kraft und Emotionalität transportiert werde.