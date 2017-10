Brigachtal Aquarellmalerei im Rathaus ausgestellt

Damals habe sie eine Ausstellung von Aquarellbildern gesehen, sie die so beeindruckte, dass sie diese Kunst selbst erlernen wollte. Auch schon als Kind und Jugendliche habe sie sehr gerne gezeichnet und so die Gelegenheit gehabt, ihre Begeisterung für die Kunst zu Papier zu bringen. Auch ihr Dozent Norbert Schmitt kam zur Vernissage und betonte, dass in Ingeborg Bruschs Bildern eine starke Kraft und Emotionalität transportiert werde.

Es mache ihr vor allem viel Spass, in der Gruppe zu zeichnen, sagte die Künstlerin selbst. Ihre Werke sind gegenständlich, viele Landschaftsbilder sind dabei, von denen die Inspiration teils von Orten aus der der Region kam, wie beispielsweise das Bild vom Schwenninger Moos.

Ingeborg Brusch reiht sich damit in die Riege der Künstler ein, die im Brigachtaler Rathaus eine Plattform erhielten, ihre Kunst zu präsentieren. Zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr sind dort zu sehen und zeigen, "dass die Menschen in Brigachtal und Umgebung ein kreatives Völkchen sind", so Rathausmitarbeiterin Annette Hengstler, die selbst ein Kunstatelier besitzt. Die Ausstellung "Vielfalt aus einer Palette" ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Bei der Vernissage gab es noch eine überraschende Gesangseinlage von den Schweizer Sängern "Stimmphoniker Züri-Oberland", die am Abend zuvor bereits in der Martinskirche auftraten und im Rahmen des kulturellen Herbst ein Konzert gaben.