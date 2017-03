Brigachtal Angler freuen sich über Zuwachs

Brigachtal. Der Angelverein freut sich über neue Mitglieder. Drei wurden im Rahmen der Hauptversammlung in den Verein aufgenommen und auch neue Anwärter, die sich für die nächsten beiden Jahre zunächst als Jahreskarteninhaber verdient machen müssen, um dann als ordentliches Mitglied aufgenommen werden zu können, stehen schon bereit. "Um den Nachwuchs brauchen Sie sich nicht zu sorgen", lautete auch die Einschätzung von Klaus Lachner vom Landesfischereiverband, der an diesem Abend zu Gast war. Er ehrte drei Mitglieder, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für den Verein einsetzten. Besonders Karl-Werner Hertkorn wurde für seine 40-jährige Vereinstreue gelobt, in der er bereits seit 27 Jahren als Schriftführer tätig ist. Er erhielt, ebenso wie der Vorsitzende Armin Eder das große goldene Ehrenzeichen des Landesfischereiverbands. Das Ehrenzeichen in Silber verlieh er an Andreas Eder. Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr erwähnte Armin Eder die Aktion "Saubere Landschaft", bei der am Ufer der Brigach wieder viel Müll gesammelt wurde. Das Anfischen im April sei eher schwach besucht gewesen. Doch auch 2016 habe der Angelverein wieder einen beachtlichen Fischbesatz in die Brigach eingebracht. 25 000 Bachforellen-Setzlinge seien es gewesen, berichtete Gewässerwart Bernd Wolf. Dieses Jahr werde der Bestand mit der Methode des Elektrofischens überprüft. Vom Fischsterben sei Brigachtal vergangenes Jahr nicht betroffen gewesen wie beispielsweise St. Georgen oder Villingen. Auch die Wasserqualität sei regelmäßig überprüft und für gut befunden worden. Bei zahlreichen Arbeitseinsätzen und in insgesamt 269 Arbeitsstunden habe sich der Verein um die Ufer und Gewässer der Brigach, des Ried- und Mösleweihers gekümmert. Insgesamt sechs Fischarten und 21 Kilogramm Fisch wurden aus der Brigach geangelt, vier Fischarten und 33 Kilogramm Fisch aus dem Riedweiher und zwei Fischarten und drei Kilogramm Fisch aus dem Mösleweiher.