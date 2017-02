Brigachtal Angekommen und aufgenommen

Anfängliche Bedenken, wie mit den Kindern umgegangen werden soll, die noch kein Deutsch können, hätten sich schnell aufgelöst. Ankommen, aufgenommen werden und sich sicher fühlen, das sei zuerst einmal das Wichtigste für die Kinder. Die schulischen Leistungen stehen noch hinten an. Viel wichtiger sei es, dass die Kinder die Sprache lernen, was dann schnell wie von selbst funktioniert, berichtet Annette Karban. Und wenn doch einmal übersetzt werden muss, hilft Hivin, die inzwischen seit eineinhalb Jahren in Brigachtal ist und noch für ein halbes Jahr die Grundschule besucht.

Dann wechselt das zwölfjährige syrische Mädchen auf die Werkrealschule nach Bad Dürrheim. Auch sie ist hier in Brigachtal angekommen, aufgenommen und will nicht mehr weg. Ihre kleinste Schwester Aysha geht in die Kita Froschberg, die älteren Geschwister Inas, Aris und Achmad besuchen die Schule des Lebens in Überauchen und so genannte VAB-Klassen, die junge Flüchtlinge beim Spracherwerb und der Berufsorientierung unterstützen.

Von einer erstaunlichen Entwicklung berichtete auch die Schulsozialarbeiterin des Caritasverbands Iris Weißer, die sowohl mit den Kindern als auch mit den Familien regelmäßigen Kontakt pflegt. Es sei eine Bereicherung für alle Seiten. Auch sie erfahre viel von Syrien, den Menschen dort, der großen Gastfreundschaft und der Fröhlichkeit.

Wichtig sei für die Kinder, dass sie einen guten Start in ihrem neuen Heimatort haben, die Schule habe hier ideale Grundlagen geschaffen. Annette Karban betonte, dass sie dankbar für die Unterstützung der Gemeinde und des Helferkreises sei.