Erstmals nahmen die Landfrauen Brigachtal in diesem Jahr am Frederick-Tag, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest teil – und zu dieser Premiere kamen gleich 22 Erst- und Zweitklässler der Grundschule Brigachtal, um sich gemeinsam auf eine "Wanderung mit Herbstgeistern" zu machen. Erste Station war am Stall von Landwirt Felix Käfer. Hier hatten fleißige Hände in einem geschützten Unterstand die Herbstgeister aus Kürbissen aufgebaut, hier las Johanna Meyer die Geschichte von den Herbstgeistern und fand gebannte Zuhörer, die auch gerne mal "ein Wörtchen" mitredeten. Weiter ging es in Richtung Beckhofen. Am "Landfrauenbänkle" wurde eine Rast eingelegt. Gerade rechtzeitig waren die Helferinnen Andrea Schleicher und Andrea Strobel angekommen, um die herbstliche Dekoration wieder aufzubauen – die Kinder hatten einen sehr schnellen Schritt vorgelegt. Hier hörten sie die zweite Geschichte von den Herbstgeistern, die Johanna Meyer aus dem großen Buch vorlas. Weiter marschierten die Kinder und die Landfrauen in Richtung Grillplatz, wo sie bereits erwartet wurden. Mit einer leckeren Kürbissuppe und einem Lagerfeuer ging es in die letzte Vorleserunde. "Acht Landfrauen und ein Opa haben dafür gesorgt, dass die Kinder viel Spaß hatten", stellte Renate Mayer vom Vorstandsteam fest, die auch die Führung übernommen hatte. Foto: Kommert