Morgen, Freitag, 19.30 Uhr, laden die Altjungfere aus Brigachtal zu ihrem beliebten "Altjungfere Obed" ins Landhaus am Bahnhof in Klengen. Johanna Elsäßer, eine der 13 Altjungfere verspricht, dass es wieder ein spaßiger Fasnachts-Abend für alle Frauen wird. In ungezwungener Atmosphäre wird an diesem Abend wieder jede Menge Musik, Geselligkeit und Sketche dargeboten werden. Schon seit über 30 Jahren feiern die Damen, damals noch die "Trotte-Wieber" genannt (weil sie sich immer im Musikcafé "Zur Trotte" in Klengen getroffen haben) ihren Fastnachts-Abend. Jede Dame kann sich an diesem Abend so richtig herausputzen: mit Kostümen und eleganten Roben, Schuhen, Stiefeletten, Handschuhen und Hüten, die aus alten Schränken und Kommoden zusammen getragen. Es wird getanzt, getratscht, geschunkelt und gelacht und das meist bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Foto: Schwörer