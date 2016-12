Brigachtal Akkordeonverein sorgt für Dezemberträume

Der Verein zeigte, wie aktiv die verschiedenen Orchester sind. Von den jüngsten, den AkkordiKids bis hin zu den PhanTasten, den älteren Akkordeonspielern, stellten sie vor, was sie gelernt hatten und wie mit dem Instrument Akkordeon ganz unterschiedliche Stimmungen erzeugt werden können.

Beschwingt-leichte Rhythmen und festlich-tragende Melodien hatten die Musiker an diesem Adventsabend im Repertoire. Den Anfang machten die AkkordiKids unter der Leitung von Robin Schmidt. Sie spielten "Es ist ein Ros’ entsprungen" und "Let it snow".

Die Gruppe der Mundharmonika-Spieler unter der Leitung von Birgit Käfer freute sich dieses Jahr über Zuwachs. Zu elft (mit Gabi Kneißle an der Gitarre) betraten sie die Bühne und spielten das französische Liebeslied "Plaisir d’amour", die Titanic-Melodie "My heart will go on" und "Tanz auf der Diele" von Detlef Gödicke.