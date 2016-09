Brigachtal 374 Bürger wollen Udo retten

Brigachtal. In der Hoffnung, einen passenden Spender für den seit 2015 an Leukämie erkrankten Udo Mayer zu finden ließen sich Menschen aus Brigachtal und Umgebung am Wochenende fünf Milliliter Blut entnehmen, das nun schnellstmöglich auf Gewebemerkmale hin untersucht wird. Sollte ein "genetischer Zwilling" gefunden werden, könnte dieser das Leben von Udo Mayer retten. Bürgermeister Michael Schmitt, seines Zeichens Schirmherr der Aktion, hat sich bereits vor einigen Jahren für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen.

Großes Engagement zeigte die Landjugend, denn sie hat die gesamte Aktion organisiert. Das Vorstandsteam bestehend aus Sabrina Käfer, Bianca Rist, Anna Merkle und Marius Effinger trommelte die rund 40 Helfer zusammen und organisierte den Ablauf. Sogar an Lotsen, die zeigten, welche Station als nächstes kommt, haben die Organisatoren gedacht.

Es ging von der Erfassung der Patientendaten, der Aufklärung über das gesamte Verfahren zur Aufnahme in die weltweite Knochenmarkspenderdatei und schließlich zur Blutentnahme, die vom Praxisteam von Andrea Ulrich übernommen wurde.