Bräunlingen Zwei neue Ehrenhexen ernannt

Bräunlingen. Die einstimmige Wiederwahl von Hexenmeister Martin Reichmann für weitere zwei Jahre und die Ernennung von Hansi März und Thomas Fehrenbach zu Ehrenhexen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der "Krummen Hexen". Die beide neuen Ehrenhexen versicherten, auch in Zukunft aktiv bei den Krummen Hexen mit dabei zu sein.

Mit Malte Semrau, Roman Murr, Tobias Albicker und Andreas Schenk wurden vier Neue mit dem Hexenschlag in die in der Bräunlinger Fasnet stark verankerte und engagierte Gruppe mit aufgenommen. Zuvor hatten Martin Reichmann und Schriftführer Stefan Knappe bei ihrem Rückblick auf die wichtigsten Aktionen des Jahres 2017 während der Fasnettage und dabei an den Hexensonntag mit Hexenfeuer sowie das närrische Gaudiradrennen erinnert.

Trotz eines kleinen Minus in der Abrechnung des vergangenen Vereinsjahr, haben die Krummen Hexen keine finanziellen Sorgen, wie aus der Bilanz für 2017 von Kassier Benedikt Fehrenbach zu hören war. Und so wurde der Kassierer auch für die kommenden zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Weitere Wahlen waren: Christoph Beyrle für Daniel Gemeinder, sowie Christoph Dold als Beirat.