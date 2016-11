Bräunlingen Zum Jubiläum kommt Joey Kelly

Die sportlichen Aktivitäten, also e Läufe und Distanzen, werden beibehalten, am Samstag sollen alle Laufdisziplinen eine Stunde früher gestartet werden. Und auch die Läufe am Sonntag werden im üblichen Rahmen stattfinden. Doch der Eventcharakter der Laufveranstaltung soll stärker Beachtung finden: mehr Besucher sollen an die Strecken gelockt werden (unter anderem durch Musikgruppen an verschiedenen Plätzen), und auch an der Stadthalle soll ein zusätzliches Zelt Anlaufstelle für möglichst viele Gäste werden.

Die Frauen sollen in den Vordergrund gerückt werden, zeigt man sich doch stolz darauf, dass man bereits 1968 im Gründungsjahr zum ersten Frauenmarathon eingeladen hat, bei dem bereits 51 Frauen an den Start gingen. 1975 richtete der Schwarzwald-Marathon die erste Deutsche Damen-Marathonmeisterschaft aus. Die erste deutsche Meisterin wurde Christa Vahlensieck aus Barmen, sie siegte in einer Zeit von 2:45:43 Stunden.

So wird am Marathonsonntag jede startende Frau eine kleine Überraschung erhalten, zusätzliche Präsente für alle Läufer,unter anderem eine hochwertigere Finisher-Medaille, werden an alle ausgegeben, n und auf vielfachen Wunsch der Läufer wird es beim Zieleinlauf einen roten Teppich geben. Die Veranstalter freuen sich über die Zusage des Extremsportlers Joey Kelly, der am Samstagabend in der Stadthalle über seine Läuferkarriere berichten wird.

Karten für diese Veranstaltung wird es ab Januar über das Internet geben. Die Entwicklung der Laufveranstaltung wird im Saal in der Stadthalle Beachtung finden durch eine große Ausstellung mit alten Fotos, Berichten und alten Sportbekleidungsmodellen". Zahlreiche Helfergruppen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, die Traditionsveranstaltung auch im Jubiläumsjahr zu unterstützen, auch die Hilfe der Stadt Bräunlingen wird vom Marathon-Komitee geschätzt und natürlich gerne angenommen.

Mit im Helferteam für die Veranstaltung ist auch Hans-Peter Futter, der dieses Jahr seine Unterstützung nicht anbieten konnte: Der stellvertretende Vorsitzende der LSG Schwarzwald-Marathon war fast drei Monate unterwegs auf dem berühmten Jakobsweg, der ihn in einer Distanz von 2400 Kilometern über die Schweiz und Frankreich ins spanische Santiago de Compostella führte.

Nur vier Ruhetage gönnte er sich auf der interessanten Reise, die er mit einem einwöchigen Urlaub in Fisterre an der spanischen Westküste beendete. Seine Schuhe seien "abgelaufen", aber Körper und Seele in guter Verfassung, berichtet der 54-Jährige, der sich lange auf diese "Ausstiegsmöglichkeit" vorbereitet hatte. Ein Rucksack mit 8,9 KG enthielt alles, was Hans-Peter Futter an jedem einzelnen Wandertag benötigte, das mitgenommene Zelt bot Schlafmöglichkeiten, und die Stöcke gaben Stütze, vor allem auf den Geröllwegen.

Landschaften und vor allem die schönen alten Kirchen in Spanien und Frankreich beeindruckten ihn sehr, mit 5000 Fotos, vielen Eindrücken und auch manch interessanten Begebenheiten kehrte er von seiner langen Reise zurück, die ihm die Gelegenheit bot, zu sich selbst zu finden und den Kopf freizubekommen".

In Santiago de Compostella erhielt Futter die Urkunde für seine Wanderschaft, die er mit den Eintragungen in seinem Pilgerbuch nachweisen konnte.