Bräunlingen-Döggingen. Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 21-Jähriger am Sonntagabend mit einem Auto zwischen Döggingen und Unadingen unterwegs gewesen und dabei vom Zoll kontrolliert worden. Der junge Mann fuhr kurz vor 21 Uhr auf der Bundesstraße 31 in Richtung Donaueschingen und fiel dabei den Beamten des Zolls auf. Bei einer durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrolle stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. Außerdem befand sich im Fahrzeug des 21-Jährigen eine geringe Menge an Drogen, welche vom Zoll sichergestellt wurde. Die Beamten des Zolls übergaben den jungen Mann für die weiteren Maßnahmen an die Polizei. Nach Polizeiangaben muss der 21-Jährige mit einer hohen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.