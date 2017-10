Einblicke gab es dabei auch in die Arbeit vom "Team 50", diese Gruppe sorgte für eine Ausstellung im kleinen Saal der Bräunlinger Festhalle, Liebhaber der Laufveranstaltung stoßen auf viele schöne und wertvolle Erinnerungen. Neu ins Boot geholt wurde ein Maskottchen, das dieses Jahr seinen ersten Auftritt hat. Der rote Teppich liegt wieder im Zielbereich und empfängt die Läufer. 600 Helfer sorgen an der Strecke und im Ziel für das Wohl der Gäste, die immerhin aus 35 verschiedenen Ländern nach Bräunlingen reisen. Am Samstagabend gibt es einen Vortrag mit Joey Kelly, der mit "No Limits" sicherlich interessante Einblicke ins Läuferleben gibt, Restkarten sind für den Vortrag noch erhältlich.