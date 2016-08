Bräunlingen Zeitreise mit dem Baaremer Landadel

Heiße Sache: Die dynamisch-tänzerische Feuershow des Duos Sonus Ignis hinterließ am Samstagabend bei der Musiknacht ein beeindrucktes und eifrig klatschendes Publikum, das begeistert der Tänzerin Sandra Schwarzer applaudiert. Teilweise wird reines Petroleum eingesetzt, teilweise eine spezielle Brennpaste. Deren Vorteil sei, so die Feuerkünstlerin, dass bei einem eventuellen Kontakt mit der Haut die Gefahr von Brandverletzungen nicht so hoch ist. Außerdem treffen Feuerkünstler Sicherheitsvorkehrungen, indem sie ihre Kostüme imprägnieren und vor dem Auftritt die Haare nass machen, erklärt die Artistin. Und es wird erst mit Feuer jongliert nachdem die "Trockenübungen" ohne Hautkontakt ablaufen. Also gilt für alle, die Feuer gefangen haben: Nicht zu Hause nachmachen! Auch wenn es noch so schön aussieht.

Legendäre Spieße: Die über der offenen Holzkohle gegrillten Fleischspieße der Narrenzunft Bräunlingen sind legendär. So manch ein Besucher marschiert gleich zielstrebig zu den Narren, um sich dort erst einmal für den anschließenden Rundgang zu stärken. Allein am Samstag waren es zur Halbzeit mehr als 400 Spieße, die verbraten und von den Besuchern verputzt worden waren.

Die Zünftler grillten zum zehnten Mal und offerierten dazu viele weitere Leckereien. "Wir wollten beim Straßenmusiksonntag etwas Besonderes anbieten", erklärt Ehrenrat Wolfgang Kropfreiter, "und unser Zunftmeister ist sehr erfinderisch." Die Spieße sind sei Jahren der Renner, dieses Mal gab es auch noch für veganer "Obst to go". Doch nicht nur die Narren sorgten für die Stärkung der Besucher: Ganz Bräunlingen avancierte zur Ausnahme-Essmeile. Das Angebot war gigantisch bis hin zum Streetfood-Dorf auf dem Platz vor der Festhalle.