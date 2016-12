Bräunlingen Windkraftplänen geht die Luft aus

Die Windkraft in Bräunlingen wurde damals als zukunftsfähig angesehen. Dies gipfelte in dem Vorhaben, bis zu 140 Meter hohe Windkraftanlagen auf der Höhe zwischen Döggingen und Waldhausen zu bauen. Mehrere Aspekte sprächen für Windenergie in Bräunlingen. Dazu gehöre die Erhöhung des regenerativen Anteils, die Nachhaltigkeit und die Wertschöpfung vor Ort.

Windenergie sei erheblich günstiger als Solartechnik. Zu einer ökologisch orientierten Kommunalpolitik, wie sie in Bräunlingen praktiziert werde, gehöre Windkraft mit hinzu, wurde damals auch im Gemeinderat argumentiert. Weitere Vorteile für Bräunlingen wären die Einnahmen – Pacht zirka 100 000 Euro im Jahr –, die Direktvermarktung und die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Die eventuellen Beeinträchtigungen durch Geräusche, Schattenwurf und die Optik, bis hin zum Eingriff in die Natur, wurden als akzeptabel angesehen.